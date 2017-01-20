Число выживших под лавиной в Италии возросло до 13 человек

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В погребённом под снегом итальянском отеле спасатели обнаружили 13 выживших. Среди них - несколько детей. Число погибших пока не изменилось – под завалами найдены пять тел. Всего же в гостинице могли находиться до 35 человек – это постояльцы и персонал. В связи с гибелью людей, Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони.

С помощью спасателей ребёнок – слабый, но живой - выбрался из-под завалов, рассказал "ТВ Центр". То, что спустя двое суток в погребённом под лавиной отеле нашли живых людей, иначе как чудом сейчас не называют. И, конечно, это личная победа спасателей. Работая в сложнейших погодных условиях, вручную раскапывая снег и разбирая то, что ещё недавно было отелем, спасатели смогли добраться до помещения, где люди укрылись от стихии.

"Там оставалось достаточно воздуха, чтобы они могли дышать. А снег защитил людей от переохлаждения, риск которого на таком морозе был очень велик", - рассказал спасатель Марко Бини.

Медлить было нельзя. Состояние ребёнка вызывало серьёзные опасения, и его на вертолёте отправили в ближайшую больницу. Почти сразу из разрушенного отеля помогли выбраться женщине. Но в первые минуты она отказывалась уходить от выкопанного спасателями лаза. Видимо, там, под снегом и руинами остались её родные. Вскоре её удалось уложить на носилки и также отправить в больницу.

"Первые двое спасённых сейчас уже вне опасности. Это женщина и её ребёнок. Они в больнице под наблюдением медиков. Мы счастливы, что спасательная операция начала давать результат. И мы не прекращаем работу. Надежда найти остальных пропавших живыми – остаётся", - отметил руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Национальной службы гражданской обороны Титти Постильоне.

Новость, которую все так ждали, быстро долетела до центра временного размещения. Там остановились родственники пропавших без вести туристов. Пока речь идёт о тринадцати спасённых, среди них двое детей и три женщины. По уточнённым данным, всего в момент схода лавины в здании находились 35 человек, ещё двое были на улице и смогли позвать на помощь. Одному из них – повару отеля – повезло вдвойне. Сегодня были спасены его жена и двое детей. Накануне вечером из-под снега извлекли тела пяти погибших. Местные власти опасаются, что количество жертв может возрасти. Спасатели продолжают осматривать отель, но добраться до всех помещений им пока не удалось.

"Ситуация драматичная. Лавина серьёзно повредила здание. Внутри него всё ещё остаются люди", - сообщил глава спасательной службы региона Абруццо Джулио Джампьетро.

"Пожарные и горные спасатели круглосуточно работают над тем, чтобы расчистить подъезд к отелю. Пока им только удалось пробить в снегу тоннель шириной чуть более двух метров. Высота его стен - также почти два метра", - отметил замминистра внутренних дел Италии Филиппо Буббико.

Сегодня к месту происшествия смогла подойти тяжёлая техника, что значительно ускорит разбор завалов. Начала улучшаться и погода - снегопад стих, а температура воздуха поднялась до минус четырёх. Именно сложные погодные условия стали причиной трагедии в горах. Несколько суток шёл снег, а мощные подземные толчки спровоцировали сход лавины. На ликвидацию последствий землетрясения и снегопадов в центре Италии правительство страны выделило 30 миллионов евро. Такое решение было принято на заседании Совета министров в пятницу. Кроме того, решено продлить на неопределённый срок режим чрезвычайного положения, который был введён в августе прошлого года.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"