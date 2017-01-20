Путин и Миллер обсудили работу "Газпрома" в 2016 году

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Итоги работы "Газпрома" в 2016 году и планы компании на 2017 год обсудили в пятницу Владимир Путин и Алексей Миллер. В частности, по экспорту газа год завершился рекордом, превосходящим даже показатели советских лет.

Президент Владимир Путин обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером итоги работы корпорации в 2016 году и планы на 2017 год. По экспорту газа год завершился рекордом, превосходящим даже показатели советских лет, передает "ТВ Центр".

Компания поставила за рубеж почти 180 миллиардов кубометров газа. И этот результат, возможно, в 2017 году будет выше: в январе уже достигнуты рекордные результаты по суточным объемам экспорта. Увеличились в минувшем году - чуть более чем на 2% - поставки газа на внутренний рынок. Это можно считать признаком возобновления экономического роста. По программе газификации к магистральным трубопроводам в прошлом году были подключены 270 населенных пунктов. Таким образом, газом обеспечены 67% россиян.

"Мы планируем осуществлять в таких же объемах, которые мы набрали. В прошлом году мы профинансировали газификацию в объеме 25 миллиардов рублей. В целом мы, конечно же, можем финансировать больше. Конечно же, это зависит от субъектов Российской Федерации, потому что программа газификации осуществляется в рамках программ синхронизации. В настоящее время мы согласовываем с нашими регионами, с российскими, программу до 2020 года, эта работа сейчас находится в завершении. Но объемы газификации будут абсолютно точно не меньше, чем те цифры, которые были названы по 2016 году. Надеюсь, что они будут больше", - доложил Путину председатель правления ПАО "Газпром".

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