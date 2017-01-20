Трутнев доложил Путину о ситуации на Дальнем Востоке

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Владимир Путин обсудил годовые итоги развития регионов с полпредом президента в Дальневосточном округе Юрием Трутневым. На Дальнем Востоке сформировано пять территорий опережающего развития, создано четыре свободных порта, а также вступил в силу закон о наделении жителей регионов и желающих поселиться там гектаром земли.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в субъектах ДФО и планы по развитию Дальнего Востока, передает пресс-служба Кремля.

Трутнев сообщил, что за прошедший год власти ДФО приняли пять федеральных законов, направленных на улучшение инвестиционного климата. "Как самое важное хочу отметить закон об уравнивании тарифов. Мы создали четыре новых свободных порта, улучшили механизм по региональным инвестиционным проектам, приняли решение по выделению людям бесплатно одного гектара земли", - доложил он президенту.

По его словам, за прошедший год в рамках государственных механизмов поддержки было открыто 24 новых предприятия, создано более тысячи рабочих мест и пять территорий опережающего развития, а также четыре новых свободных порта. Общее количество инвестиционных проектов, которые сейчас в работе, приближается к 500, сказал Трутнев.

Ранее Путин критиковал дальневосточных чиновников за недостаток внимания к высокотехнологичным отраслям. Как доложил Трутнев, в новых проектах – 24% средств будет направлено именно в эти сферы.

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