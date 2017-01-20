Экстренные службы ликвидировали пожар в НИИ им. Бурденко в Москве

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Спасатели потушили пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Пострадавших нет. По данным МЧС, в здании горел утеплитель кровли. Ранее здания были эвакуированы более 200 человек. Спасательные работы огранизовало Министерство здравоохранения.

Пожар на крыше 14-этажного лечебного корпуса НИИ им. Н.Н. Бурденко в Москве ликвидирован, передает ТАСС. По уточненным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее Минздрав организовал эвакуацию больных из аварийного здания в другие отделения. По данным МЧС, в ходе ликвидации ЧП из лечебного корпуса вывели 75 человек медперсонала и 151 пациента, в том числе 30 из реанимации.

В настоящий момент у здания больницы дежурят пять автомобилей скорой помощи, которые готовы осуществить оперативную транспортировку пациентов в другие медучреждения. Вопрос организации оказания медицинской помощи и эвакуации находятся на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

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