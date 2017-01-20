Бывший президент США Обама покинул Вашингтон

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Бывший президент США Барак Обама покинул Вашингтон и направился в Калифорнию. Как сообщили СМИ, он намерен остановиться в курортном городе Палм-Спрингс. Перед отъездом из столицы он попрощался со своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, назвав свою отставку "не точкой, а запятой".

Бывший президент США Барак Обама покинул Вашингтон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американские СМИ. По их данным, Обама планирует направиться в курортный город Палм-Спрингс в штате Калифорния.

Перед отъездом экс-глава государства попрощался со своими сторонниками на авиабазе Эндрюс. Обама назвал свою отставку "не точкой, а запятой" в работе по строительству Америки, которую он вел в Белом доме и ранее.

"Обещаю, что и дальше буду вместе с вами", - сказал на прощание Обама.

Бывший президент с семьей в последний раз воспользовались одним из самолетов президентского авиаотряда, однако уже не бортом номер один. Обама с женой и дочерьми намерены прожить в Вашингтоне еще некоторое время, пока дети не доучатся в школе.

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