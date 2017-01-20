В Стамбуле обстреляли из гранатомета офис правящей партии Турции
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В Стамбуле здание регионального отделения правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли из гранатомета.
В Стамбуле из гранатомета обстреляли региональный офис правящей в Турции Партии справедливости и развития. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk.
Ранее выстрел из гранатомета был произведен возле штаб-квартиры полиции города. По предварительным данным, никто не пострадал. Нападавшему удалось скрыться. Стрелявший промахнулся по полицейскому участку, в котором находится подозреваемый в совершении теракта в стамбульском ночном клубе 1 января.
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