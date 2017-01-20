В Вашингтоне задержали около 100 участников демонстраций против Трампа

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Число задержанных в Вашингтоне в ходе беспорядков, которые прошли на фоне инаугурации 45-ого президента США, приближается к одной сотне. В результате столкновений с демонстрантами пострадали двое сотрудников полиции.

В Вашингтоне задержали более 90 человек, которые принимали участие в акции протеста в связи с инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. начальника управления полиции Вашингтона Питера Ньюшэма.

По его словам, некоторые из протестующих прибегали к насилию. В результате их действий ряду кварталов столицы США был причинен существенный ущерб. В частности, демонстранты разбили припаркованные автомобили, окна банков, витрины магазинов и ресторанов. Так, они разгромили отделение Bank of America и кафе McDonald's.

По данным агентства Reuters, в результате столкновений с демонстрантами ранения получили двое полицейских. Сообщалось также о том, что сотрудники правопорядка применили против нарушителей слезоточивый газ.

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