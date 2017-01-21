Трамп подписал указ об изменении реформы Obamacare

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Дональд Трамп начал работу на посту президента США с выполнения своих предвыборных обещаний. В Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов он подписал первые документы. В том числе указ, который позволит начать процедуру отмены системы государственного медицинского страхования, введённой его предшественником, - Obamacare.

Президент США Дональд Трамп подписал в Овальном кабинете в Белом Доме несколько документов, касающихся кабинета министров и программы Obamacare, передает ТАСС.

За несколько часов до этого в Капитолии президент утвердил на своих постах министров обороны Джеймса Мэттиса и национальной безопасности Джона Келли. Каждый документ Трамп подписывал отдельной ручкой, после чего дарил ее кому-нибудь из присутствующих. В программе у главы государства было запланировано участие в параде. Бронированный лимузин Трампа, некоторое время ехавший во главе колонны, приветствовали тысячи людей. После 45-й президент Америки и его супруга Мелания отправились на бал и исполнили первый танец под песню Фрэнка Синатры.

Праздничные мероприятия продлятся ещё несколько дней. Инаугурация Дональда Трампа сопровождается волной протестов, в субботу в Вашингтоне состоится многотысячный женский марш. А накануне в ходе беспорядков в американской столице были задержаны более 200 человек, шесть полицейских пострадали.

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