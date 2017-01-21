В Москве полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им гранатой

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В Москве сотрудники полиции застрелили подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена. Мужчина при задержании угрожал стражам порядка гранатой.

В Москве полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена и угрожавшего стражам порядка при задержании гранатой, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел минувшей ночью на Щелковском шоссе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники МУРа установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение. При задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался.



Преступник подозревается в покушении на предпринимателя в центре Москвы. Вечером 18 января он ранил из огнестрельного оружия в голову бизнесмена, который, передвигаясь на автомобиле Lexus, остановился на светофоре. Преступник с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes, который был впоследствии обнаружен в результате объявленного плана "Перехват". Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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