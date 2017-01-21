В России расширен список наркотических и психотропных веществ

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Правительство России расширило перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны.

Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министра России Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".

Как говорится в справке к документу, в некоторых российских регионах были выявлены новые психоактивные вещества. Кроме того, было зафиксировано появление еще одного вещества за рубежом. Эти психостимуляторы и пополнили список.

"Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК России", - отметили в кабинете министров.