С сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества

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После инаугурации Дональда Трампа с сайта Белого дома был удален раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также исчезла и вкладка, на страницах которой можно было ознакомиться с программой об изменении климата. Обе эти темы занимали важное место в политике Барака Обамы.

После вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы о правах ЛГБТ-сообществ и изменении климата. Как пишет издание The Daily Beast, обе эти темы занимали важное место в политике бывшего президента страны Барака Обамы.

Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, предназначалась для публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, призванных защитить права меньшинств. Теперь аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще.

Вместо вкладки о борьбе с глобальным потеплением посетители сайта могут обнаружить план Трампа по улучшению энергетического сектора страны, передает ТАСС.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января.