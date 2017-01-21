В Италии разбился автобус с детьми, погибли 16 человек

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По меньшей мере 16 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса со школьниками недалеко от итальянской Вероны. Транспортное средство врезалось в столб, после чего начался пожар.

Крупная авария в Италии. Там разбился пассажирский автобус с детьми. По последним данным, 16 человек погибли, 36 пострадали, все они доставлены в больницу, передает "ТВ Центр".

Авария произошла ночью, недалеко от Вероны. Автобус врезался в столб, после чего загорелся. Удар был такой силы, что несколько человек вылетели через лобовое стекло. Остальные оказались заблокированы в горящем салоне. Причини ЧП выясняются.

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