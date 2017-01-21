Еще четверых выживших нашли в погребенном под лавиной отеле в Италии

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В провинции Абруццо, где снежная лавина накрыла отель, не прекращается поисково-спасательная операция. Под завалами еще как минимум пять человек, им удалось спрятаться в подвале. Спасатели поддерживают с ними контакт. Ранее из-под завалов удалось вытащить десять человек, они доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая помощью.

Уже 13, и это победа, говорят спасатели. Минувшей ночью под завалами горного отеля "Ригопьяно" они нашли живых людей: женщину и четверых детей.

Достают осторожно, тут же укрывают теплыми одеялами. Спасенным сильно повезло: во время землетрясения они успели укрыться на кухне. Гостиничных запасов еды хватило, чтобы дождаться помощи и не умереть от удушья. Чуть раньше извлечь из-под завалов удалось восьмерых.

Семью из трех человек сейчас обследуют врачи. Обычно скупые на эмоции, этих пациентов медики откровенно называют счастливчиками.

Снежная лавина накрыла "Ригопьяно" 18 января. По данным спасателей, на тот момент в отеле жили не меньше 30 человек. В основном итальянцы, были еще гости из Швейцарии и Румынии. Судьба большинства туристов до сих пор неизвестна. Итальянские СМИ утверждают, что некоторые постояльцы накануне трагедии собирались выезжать, но не успели дождаться снегоуборочных машин.

Подогнать спецтехнику по четырехметровым сугробам до сих пор не получается. Спасателям приходится копать вручную. К этому часу найдены тела четверых постояльцев. Италия верит в чудо и надеется, что найти выживших еще удастся.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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