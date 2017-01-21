11:53, 21 января 2017

Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления

Теги:  В мире  президент  турция  парламент  эрдоган

Депутаты парламента Турции одобрили конституционную реформу, которая была предложена главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую.

Парламент Турции поддержал законопроект, который позволит расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает "ТВ Центр".

Эти поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую. Глава государства сможет издавать указы, вводить режим чрезвычайного положения, распускать парламент, а также назначать глав министерств и регионов. При этом пост премьер-министра упраздняется. После подписания президентом закон будет вынесен на референдум.

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