Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления

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Депутаты парламента Турции одобрили конституционную реформу, которая была предложена главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую.