Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
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Депутаты парламента Турции одобрили конституционную реформу, которая была предложена главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую.
Парламент Турции поддержал законопроект, который позволит расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает "ТВ Центр".
Эти поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую. Глава государства сможет издавать указы, вводить режим чрезвычайного положения, распускать парламент, а также назначать глав министерств и регионов. При этом пост премьер-министра упраздняется. После подписания президентом закон будет вынесен на референдум.
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