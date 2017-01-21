Российские саперы обезвредили в Алеппо 26 тысяч взрывных устройств

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Российские саперы обезвредили более 26 тысяч взрывных устройств в Алеппо. В сирийском городе было разминировано более 2 тысяч гектаров.

В России отмечают день инженерно-сапёрных войск. Военнослужащих и ветеранов поздравил глава Минобороны Сергей Шойгу. Только за год российские сапёры обезвредили свыше 300 тысяч взрывоопасных предметов, передает "ТВ Центр".

Сейчас активные работы идут в сирийском Алеппо. В одном из подземных лазов, специалисты обнаружили склад с боеприпасами боевиков. Эксперты извлекли и обезвредили сотни фугасов, газовых баллонов и подствольных снарядов. На поверхности, сапёры применяют новейший роботизированный комплекс "Уран-6". Аппарат оснащён толстым слоем брони и может выдержать взрывы мощностью до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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