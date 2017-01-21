Дональд Трамп подписал ряд указов

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Сразу после вступления в должность Дональд Трамп начал выполнять предвыборные обещания. 45-й президент США подписал целый ряд указов. После официальной части Трамп вместе с первой леди отправился на торжественный бал. Наряду с праздничными гуляниями во многих штатах прошли протесты.

От наряда первой леди, которую уже успели окрестить королевой "модного троллинга", до праздничного меню журналисты стараются не упустить ни одной детали. Подсчитали даже, сколько слов произнес новый президент в своей торжественной речи, – 1400. И в отличие от своего предшественника, который любил упоминать себя в единственном числе, почти все время использовал "мы". Обращаясь к американцам, Дональд Трамп дал ясно понять, что делает ставку на внутреннюю политику. Новые рабочие места, заводы, школы и дороги – вот цели ближайших лет. Отныне Америка не будет навязывать свой образ жизни кому бы то ни было. Но готова стать достойным примером лучшей из демократий.

"Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели, железную дорогу по всей нашей прекрасной стране. Мы будем придерживаться двух правил: покупай американское и нанимай на работу американцев. Мы хотим устанавливать хорошие отношения с другими странами мира. Но право каждой нации – заботиться прежде всего о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому. Но пусть он сияет, как мы будем сиять, – и каждый сможет брать с нас пример", - заявил Трамп.

После исполнения гимна – традиционный праздничный парад, во главе которого президентский лимузин. Часть пути новый глава государства решил проделать пешком. В этот момент кто-то из зрителей развернул в толпе российский флаг. Кадры моментально растиражировали американские СМИ.

Дальше участников шествия семья Трампов приветствовала уже с трибуны, обнесенной пуленепробиваемым стеклом. От Капитолия до Белого дома меньше трех километров. Это расстояние военные и музыканты преодолевают всего за полтора часа. Дональд Трамп лично попросил максимально сократить церемонию, чтобы скорее приступить к работе.

В Белый дом чета Трамп возвращается уже на правах хозяев. В присутствии журналистов президент подписывает первые указы и кадровые назначения. Для каждого документа отдельная ручка, которые глава государства по традиции дарит коллегам и родственникам.

Одним из первых указов Дональд Трамп приостановил исполнение реформы Обамы по здравоохранению. Взамен Obamacare, которая обязывала всех американцев покупать медицинскую страховку, республиканцы предложат новый порядок страхования граждан. Вопросами внутренней безопасности страны заниматься теперь будет Джон Келли – сенат уже утвердил его кандидатуру. А на должность министра обороны президент выдвинул Джеймса Мэттиса. Отставной генерал по прозвищу Бешеный Пес успел отличиться своими антироссийскими высказываниями.

Уже в новом качестве члены правительства отправились на бал в честь инаугурации. Ожидание перемен этим вечером чувствовалось буквально во всем: от нарядов до музыки. Вместо классической организаторы предпочли джаз и кантри. Стараясь соответствовать, многие гости надели ковбойские шляпы. Самым популярным на вечере стал красный – цвет республиканской партии. А вот Мелания Трамп предпочла кремовое вечернее платье. После короткого приветствия Дональд Трамп пригласил супругу станцевать с ним под песню Фрэнка Синатры.

Атмосферу праздника, впрочем, разделили не все. Недовольные избранием Трампа, на улицы Вашингтона вышли тысячи человек. От громких лозунгов демонстранты очень скоро перешли к действиям. Громили витрины, жгли американские флаги. Под горячую руку попал и автомобиль телеведущего Ларри Кинга, об этом он сообщил в своем микроблоге. В Сиэтле дело дошло до перестрелки, один человек ранен. Чтобы усмирить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Всего в ходе митинга задержали больше двухсот протестующих.

Настоящим климатическим бедствием назвали нового президента его европейские противники. Волна протестов прокатилась по городам Великобритании, Германии, Нидерландов. Правда, народные волнения на поверку оказываются не такими уж "народными". Одну из организаций, которая в открытую призывала сорвать инаугурацию Трампа, спонсирует его давний противник Джордж Сорос. И, судя по настроениям, это только разминка. Самые крупные акции запланированы на сегодня.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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