Российский легкоатлет Дмитриев стал героем нового фильма ARD о применении допинга

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Немецкий телеканал ARD анонсировал новый фильм о якобы существующей в России государственной системе допинга. Главным информатором зарубежных журналистов на этот раз выступил малоизвестный легкоатлет Андрей Дмитриев.

Немецкий телеканал ARD выпустит в эфир новый фильм о допинге, который якобы имеет место в российском спорте. Главным информатором зарубежных журналистов на этот раз выступил малоизвестный легкоатлет Андрей Дмитриев, передает "ТВ Центр".

Бегун назвал имена некоторых российских тренеров, которые, по его мнению, замешаны в допинге. И чьи спортсмены продолжают входить в состав сборной страны. Коллеги Дмитриева уверены, что он решил добиться хоть какой-то славы. Ведь самое высшее его достижение - 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Легкоатлетка Анастасия Баздырева в интервью Russia Today рассказала, что её тоже пытались привлечь к работе над фильмом.

"Сразу поняла, что грядёт новая волна грязи. Это очередная попытка доказать, что в России существует покрываемая государством система допинга. Наверняка будут уверять, что на самом деле никаких мер для её ликвидации не было принято, что всё продолжается. Я этими псевдорасследованиями и фильмами уже сыта по горло. Другую сторону никто не пытается слушать", - рассказала Баздырева.

Это уже не первый скандальный фильм о российском спорте на ARD. Телеканал с 2014 года выпустил целую серию подобных передач. Автор - журналист Хайо Зеппельт. При этом в своих работах он не приводит никаких доказательств, кроме слов сомнительных информаторов. Герои прошлых фильмов - спортсмены Виталий и Юлия Степановы, которые уехали из России. Несмотря на отсутствие аргументов, картины повлекли за собой расследование ВАДА и отстранение российских легкоатлетов от участия в Летних Олимпийских Играх в Бразилии.

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