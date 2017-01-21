На сцену Театра мюзикла вернулась рок-опера "Преступление и наказание"

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Рок-опера "Преступление и наказание" вернулась на сцену столичного Театра мюзикла. Спектакль уже стал одним из главных культурных событий. Он выдвинут на шесть номинаций национальной театральной премии "Золотая маска".