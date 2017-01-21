На сцену Театра мюзикла вернулась рок-опера "Преступление и наказание"
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Рок-опера "Преступление и наказание" вернулась на сцену столичного Театра мюзикла. Спектакль уже стал одним из главных культурных событий. Он выдвинут на шесть номинаций национальной театральной премии "Золотая маска".
На сцену московского Театра мюзикла вернулась рок-опера "Преступление и наказание". Новый сезон торжественно открылся накануне, передает "ТВ Центр".
Авторы - Андрей Кончаловский и Юрий Ряшенцев - представили оригинальное прочтение произведения Фёдора Достоевского под музыку Эдуарда Артемьева. Герои теперь живут в России 90-х. Передать режиссёрский замысел помогают уникальные декорации. Мюзикл уже стал одним из главных культурных событий. Он выдвинут на шесть номинаций национальной театральной премии "Золотая маска". В том числе как "Лучший спектакль".
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