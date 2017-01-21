Песков: Путин готов к встрече с Трампом

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Российский лидер Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, организация встречи займет месяцы, а не недели.

Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что организация встречи двух лидеров займет месяцы, а не недели, передает ТАСС.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - заметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи. "На данный момент, к сожалению, у нас нет никаких намеков по поводу места или времени", - пояснил он.

При этом он не исключил, что эта тема может быть поднята во время телефонного разговора между двумя лидерами, который должен состояться после прошедшей 20 января инаугурации Трампа.

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