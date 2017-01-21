В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков
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Силовики уничтожили двух боевиков в ходе спецоперации в Кизлярском районе Дагестана. По предварительной информации, они входили в "хасавюртовскую" бандгруппу, чей блиндаж был обнаружен и уничтожен в Эндиреевском лесу.
В ходе спецоперации в селе Вперед Кизлярского района Дагестана ликвидированы двое боевиков. Их личности устанавливаются, передает ТАСС.
По предварительной информации, эти боевики входили в "хасавюртовскую" бандгруппу, чей блиндаж был обнаружен и уничтожен в Эндиреевском лесу, сообщает "Интерфакс".
Режим КТО был введен в селе в субботу 09:15 мск.
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