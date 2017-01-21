Более 20 человек стали жертвами теракта на рынке в Пакистане
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Не меньше 20 человек погибли и 50 получили ранения в Пакистане, в результате взрыва на переполненном рынке. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
На рынке в Пакистане прогремел мощный взрыв. По последним данным, 21 человек погиб, около 40 получили ранения, передает "ТВ Центр".
Сообщается, что взрывчатка была спрятана на одном из прилавков, среди овощей. По другой версии, бомбу мог привести в действие террорист смертник. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
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