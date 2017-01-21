"Единая Россия" подведет итоги выполнения предвыборных обещаний
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В субботу в Москве начал работу XVI съезд партии "Единая Россия". В его работе принимают участие более трёх тысяч человек.
Основные направления партийной программы на 2017 год обсуждают в субботу на съезде "Единой России" в Москве. Он продлится два дня, передает "ТВ Центр".
Мероприятии принимают участие более трёх тысяч человек. Это депутаты фракции, представители профильных министерств и ведомств, а также сотрудники общественных организаций и деятели СМИ. В центре обсуждений - вопросы экономики, образования, здравоохранения и аграрной промышленности. Дискуссии разворачиваются на семи тематических площадках - по одной на каждый раздел предвыборной программы партии.
"Партия "Единая Россия" шла на выборы с довольно серьёзной развёрнутой программой. Голосование в сентябре, я думаю, подтвердило правильность тезисов этой программы и сегодня мы подведём первые итоги", - сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
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