Лавров: ИГ существует за счет средств от производства и торговли наркотиками
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство" в немалой степени существует за счет средств от производства и торговли наркотиками.
Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России, существует в том числе за счет средств от производства и торговли наркотиками. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, выступая на Международном антинаркотическом форуме.
Глава МИДа отметил, что ведомство поддерживает работу Национального антинаркотического союза. И готово оказывать содействие развитию международной работы. Лавров подчеркнул: Россия не приемлет попыток продвигать так называемые нарколиберальные концепции. В них,в частности, входит предложение легализовать легкие наркотики.
"Это абсолютно противоречит нашему видению ситуации, тем задачам, которые Россия ставит и перед собой, и в международном плане. Подобные концепции не прошли в документы ГА ООН. Наше понимание сути проблемы не предполагает замены одного наркотика, одного наркотического дурмана на другой, а нацеливает на полный и осознанный отказ от наркопотребления", - заявил Лавров.
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