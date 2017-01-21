В Москве завершается строительство нового православного храма

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Строительство нового православного храма в честь Сретения Господня завершается в юго-восточном округе столице. Открыть храм планируют уже к празднику Пасхи.

В юго-восточном округе столицы завершается строительство нового православного храма в честь Сретения Господня. Ход работ в субботу осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Церковь рассчитана на тысячу прихожан. Строительные работы уже завершены. Остались коммуникации и внутренняя отделка - мрамор для престола и иконостаса привезли из Палестины и Испании. Открыть храм планируют уже к празднику Пасхи.

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