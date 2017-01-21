14:40, 21 января 2017

Путин выразил соболезнования властям Венгрии в связи с ДТП в Италии

Теги:  Политика  путин  дети  италия  автобус  погибшие  дтп  венгрия

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Венгрии в связи гибелью 16 человек в крупной аварии на северо-востоке Италии. Автобус с венгерскими школьниками направлялся из Франции в Будапешт. Машина врезалась в столб и загорелась.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии, передает ТАСС.

Авария произошла на северо-востоке Италии, автобус с венгерскими школьниками направлялся из Франции в Будапешт. Машина врезалась в столб и загорелась. От сильного удара несколько человек вылетели через лобовое стекло. Остальные оказались заблокированы в горящем салоне. Сейчас около 40 пассажиров доставлены в больницы. Движение на трассе перекрыто, причины ЧП выясняются.  

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