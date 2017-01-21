Путин выразил соболезнования властям Венгрии в связи с ДТП в Италии
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Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Венгрии в связи гибелью 16 человек в крупной аварии на северо-востоке Италии. Автобус с венгерскими школьниками направлялся из Франции в Будапешт. Машина врезалась в столб и загорелась.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии, передает ТАСС.
Авария произошла на северо-востоке Италии, автобус с венгерскими школьниками направлялся из Франции в Будапешт. Машина врезалась в столб и загорелась. От сильного удара несколько человек вылетели через лобовое стекло. Остальные оказались заблокированы в горящем салоне. Сейчас около 40 пассажиров доставлены в больницы. Движение на трассе перекрыто, причины ЧП выясняются.
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