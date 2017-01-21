Путин выразил соболезнования властям Венгрии в связи с ДТП в Италии

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Венгрии в связи гибелью 16 человек в крупной аварии на северо-востоке Италии. Автобус с венгерскими школьниками направлялся из Франции в Будапешт. Машина врезалась в столб и загорелась.