Глава Минтруда заявил об уменьшении реального размера пенсий

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Реальный размер пенсионных выплат россиянам будет снижаться на протяжении следующих трех лет. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин. По его словам, для того, чтобы доходы российских пенсионеров росли, нужно развивать систему пенсий в стране.

Реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, передает "Интерфакс".

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - заявил Топилин в субботу на съезде "Единой России" в Москве.

По словам главы Минтруда, для того, чтобы доходы российских пенсионеров росли, нужно развивать систему пенсий в стране. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал министр.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются".

