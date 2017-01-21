Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ в Сирии
Теги: сирия Сирийский конфликт авиация россия
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства" (запрещенная в России организация) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России. Были успешно поражены лагеря боевиков, склады оружия и боеприпасов, а также бронетехника.
Вылетевшие с территории России шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в нашей стране) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства отмечается, что целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы. Подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов, передает ТАСС.
Прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетевшие с авиабазы Хмеймим.
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