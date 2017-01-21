Минобороны опубликовало видео ко Дню инженерных войск

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Министерство обороны России выложило в сеть видео, посвященное Дню инженерных войск российской армии. Праздник отмечается 21 января.

Минобороны России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало видео ко Дню инженерных войск, передает ТАСС.

Профессиональный праздник отмечается 21 января. Именно в этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании инженерной школы.

Сейчас основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

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