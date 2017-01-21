В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации России, Турции и Ирана
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В Астану прибыли делегации России, Турции и Ирана. 23-24 января здесь пройдет международная встреча по сирийскому урегулированию.
Делегации России, Турции и Ирана прибыли в Казахстан для участия в межсирийских переговорах в Астане, передает "Интерфакс".
Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.
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