В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации России, Турции и Ирана

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В Астану прибыли делегации России, Турции и Ирана. 23-24 января здесь пройдет международная встреча по сирийскому урегулированию.

Делегации России, Турции и Ирана прибыли в Казахстан для участия в межсирийских переговорах в Астане, передает "Интерфакс".

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.

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