Мужская сборная России по биатлону выиграла "бронзу" в эстафете на этапе КМ
Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Италии. В составе российской команды выступали: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает "Интерфакс".
В составе российской команды выступали: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.
Первой к финишу пришла команда Германии, которая на 0,1 секунды опередила сборную Норвегии. Россияне отстали на 33,6 секунды.
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