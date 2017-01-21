Мужская сборная России по биатлону выиграла "бронзу" в эстафете на этапе КМ

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Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Италии. В составе российской команды выступали: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.