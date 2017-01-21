В столичных аэропортах отменено более 30 рейсов

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В московских аэропортах в субботу отменено 33 авиарейса, еще 45 задержаны. МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

В субботу в столичных аэропортах отменены 33 авиарейса и еще 45 задержаны, передает ТАСС.

По состоянию на 18:15 мск, в аэропорту Домодедово отменены шесть рейсов, еще 31 будет выполнен с опозданием. В Шереметьеве отменены 27 рейсов, еще 14 рейсов задержаны.

Между тем, столичный главк МЧС предупреждает жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях вечером в субботу. С 18:00 до 21:00 в Москве ожидаются снег, метель, усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, сообщает "Интерфакс".

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