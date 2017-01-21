В ДТП на северо-востоке Москвы пострадали три человека
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ДТП с участием пяти автомобилей произошло днем в субботу на северо-востоке Москвы. Пострадали три человека.
Три человека пострадали в результате ДТП с пятью автомобилями на северо-востоке Москвы, переедет "Интерфакс".
Инцидент произошёл на внутреннем кольце Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе торгового центра "Ханой".
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