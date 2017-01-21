19:38, 21 января 2017

В ДТП на северо-востоке Москвы пострадали три человека

Теги:  ДТП  пострадавшие  москва

ДТП с участием пяти автомобилей произошло днем в субботу на северо-востоке Москвы. Пострадали три человека.

Три человека пострадали в результате ДТП с пятью автомобилями на северо-востоке Москвы, переедет "Интерфакс". 

Инцидент произошёл на внутреннем кольце Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе торгового центра "Ханой".

 

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