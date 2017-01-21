США на переговорах по Сирии в Астане представит посол в Казахстане
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Делегация из Вашингтона на межсирийских переговорах в Астане присутствовать не будет. Американский посол в Казахстане Джордж Крол будет представлять США на переговорах. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.
США на переговорах по Сирии в Астане 23 и 24 января будет представлять посол США в Казахстане Джорж Крол. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер, передает "Интерфакс".
"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане", - сказал Тонер.
В субботу в Астану прибыли представители России, Турции, Ирана.
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