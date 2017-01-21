США на переговорах по Сирии в Астане представит посол в Казахстане

Теги: сирия сша казахстан Сирийский конфликт переговоры

Делегация из Вашингтона на межсирийских переговорах в Астане присутствовать не будет. Американский посол в Казахстане Джордж Крол будет представлять США на переговорах. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

США на переговорах по Сирии в Астане 23 и 24 января будет представлять посол США в Казахстане Джорж Крол. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер, передает "Интерфакс".

"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане", - сказал Тонер.

В субботу в Астану прибыли представители России, Турции, Ирана.

Читайте также:

В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации России, Турции и Ирана

Лавров заявил о намерении позвать команду Трампа на встречу в Астане

Россия, Иран и Турция провели консультации перед встречей в Астане