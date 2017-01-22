IBU закрыл дела о допинге в отношении 22 российских биатлонистов

Теги: Спорт россия биатлон допинг

Международный союз биатлонистов закрыл дела о допинге в отношении 22-х российских спортсменов. Решение было принято по итогам закрытого заседания исполкома союза. Его президент подтвердил, что атлеты полностью оправданы. Расследование продолжается в отношении семи спортсменов из России, но их вина пока также не доказана.

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств, передает "ТВ Центр".

Разбирательство проводилось на основании доклада Макларена, в котором наши спортсмены бездоказательно обвинялись в применении запрещённых препаратов. Теперь, как считают эксперты, итоги данного расследования фактически поставлены под сомнение, данные, на основании которых спортсмены были отстранены от соревнований, признаны неубедительными.

Изначально под подозрение попал 31 биатлонист, в том числе двое, завершивших карьеру. Таким образом с семерых обвинения пока не сняты.

Между тем, IBU также объявил, что открывает расследование в отношении Союза биатлонистов России. Помимо этого там потребовали от Международного Олимпийского комитета проверить допинг-пробы всех действующих атлетов, выступающих в этом виде спорта.

Читайте также:

Более 170 биатлонистов призвали IBU к решительным мерам против допинга

Экс-тренер российских биатлонисток призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

Норвежский биатлонист Бьорндален встал на защиту спортсменов из России