Мадонна нецензурно обругала Трампа на "Женском марше"

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Певица Мадонна, выступая на прошедшем в Вашингтоне "Марше женщин", нецензурно обругала президента США Дональда Трампа. Из-за этого телеканалу CNN даже пришлось приглушить звук.

Крупнейшие города мира охватила волна массовых акций против Дональда Трампа, передает "ТВ Центр".

В Америке на "Марш женщин" собрались около двух миллионов человек. В Вашингтоне среди участников были голливудские звезды и те, кто совсем недавно занимал высшие государственные посты. Митинг в прямом эфире транслировал CNN, во время выступления певицы Мадонны телеканалу даже пришлось приглушить звук, так как поп-звезда позволила себе нецензурную ругань, говоря об итогах президентских выборов.

На "Марше женщин" присутствовал и экс-госсекретарь США Джон Керри. Пришел он не один, а в сопровождении своего пса по кличке Бен.

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