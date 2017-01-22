В Индии в результате крушения поезда погибли более 30 человек

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На юго-востоке Индии сошел с рельсов поезд. Жертвами крушения стали как минимум 32 человека, более 50 пострадали.

Как минимум 32 человека погибли, более 50 пострадали в результате аварии на железной дороге на юго-востоке Индии, передает "Интерфакс".

Семь вагонов и локомотив сошли с рельсов. Сотни людей оказались заблокированы внутри. Очевидцы бросились вытаскивать пассажиров через окна. Движение поездов на всей линии сейчас приостановлено. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, многие из них в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают местные СМИ, за несколько секунд до аварии машинист слышал сильный хлопок, похожий на взрыв. Причины инцидента выясняются.

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