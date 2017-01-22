В Ростове-на-Дону движение "Собачий патруль" займется проблемой бездомных животных

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В Ростове-на-Дону общественное движение "Собачий патруль" обещает справится с проблемой бездомных животных. Сделать это предполагается самым гуманным способом. В ближайшее время в городе построят первый частный центр по стерилизации собак. Если опыт ростовчан окажется удачным, его планируют внедрить и в других российских городах.

Шесть уколов в течение трех месяцев. Тамаре Федоровне теперь нужно пройти курс прививок, чтобы не заболеть столбняком или бешенством. Пенсионерку укусил уличный пес.

В травмпункты Ростова-на-Дону с укусами ежедневно обращаются по 2-3 человека. Бродячие псы буквально оккупировали город. Питаются на помойках, кидаются на прохожих, живут на детских площадках и спят в песочницах.

Следить за бродячими собаками в городе должен специальный центр. В Ростове такой создан, его курирует департамент ЖКХ и энергетики. Но жалобы, которые туда поступают, зачастую остаются без ответа. На отлов всех собак нет денег. Кроме того, вступили в силу новые правила. Они запрещают усыплять и рекомендуют массовую стерилизацию собак.

Зоозащитники ждать властей не стали и вышли с инициативой сами. Общественный проект "Собачий патруль" обещает решить проблему эффективно и быстро.

"Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Мы планируем создать центр, который позволит решить эту проблему массово, конвеерно. И после этого нам нужно будет только поддерживать наведенный порядок и работать на постоянной основе", - рассказал инициатор проекта "Собачий патруль" Сергей Меньшиков.

Собаки останутся жить на улице среди людей, но будут привиты, здоровы и лишены способности к размножению. Больные животные будут жить в центре, молодых и здоровых, возможно, удастся пристроить в добрые руки. Центр будет работать на пожертвования и спонсорскую помощь.

Пока инициаторы проекта ищут помещение и ведут сбор средств. Чтобы добиться первых серьезных результатов, нужно в течение года успеть привить и стерилизовать 5-6 тысяч особей – это 80% популяции. И только в этом случае, по словам специалистов, удастся решить проблему гуманным способом.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.

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