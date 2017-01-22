Марин Ле Пен считает Евросоюз мертвым

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Лидер французской оппозиции Марин Ле Пен в интервью немецкому изданию "Бильд ам Зонтаг" заявила, что Евросоюз мертв. По ее словам, организация оказалась не способна противостоять угрозе международного терроризма.

Евросоюз умер, но еще не понял этого. Об этом заявила лидер французской оппозиции Марин Ле Пен в интервью немецкому изданию "Бильд ам Зонтаг", передает "ТВ Центр".

Европейский союз, по словам политика, провалился по всем направлениям. О чем свидетельствуют низкие экономические показатели и многочисленные социальные проблемы. Кроме того, организация оказалась не способна противостоять угрозе международного терроризма.

Ле Пен баллотируется на пост президента Франции и уже пообещала в случае победы добиваться для своей страны независимости. Накануне, выступая на конференции правых партий Европарламента, Ле Пен высказала мнение, что опыт Великобритании вызовет в ЕС цепную реакцию.

"Мы видим закат старого миропорядка и рождение нового. И первый серьезный удар по нашему прошлому, который спровоцирует эффект домино, это Брекзит. Когда суверенный народ Великобритании решил выйти из Евросоюза и определять свою судьбу самостоятельно. Вторым вызовом стало избрание Дональда Трампа на пост президента США", - заявила Марин Ле Пен.

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