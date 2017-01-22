Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану для переговоров

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В Астану для участия в переговорах по Сирии прибыла делегация оппозиции арабской республики. Эту информацию подтвердили в пресс-службе казахстанского МИДа. В состав дипломатической группы входят представители вооружённых отрядов, присоединившихся к режиму перемирия. Их контактные встречи с сирийским правительством и сотрудниками ООН намечены на 23 января.

Участие в переговорах в Астане по Сирии 23-24 января подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщил МИД Казахстана, передает "ТВ Центр".

В самой Сирии военные начали масштабное наступление на позиции исламистов. Спецоперация проходит на севере Алеппо, в районе города Аазаз. Основные бои разворачиваются вблизи турецкой границы, куда правительственным войскам удалось отбросить боевиков. По данным сирийского командования, армия уже освободила несколько окрестных посёлков. Штурм осложняется тем, что на стороне радикалов воюют хорошо обученные иностранные наёмники. Они владеют техникой боя и располагают современным оружием.

В соседнюю Латакию российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи. Впервые акцию провели в посёлке Дерзейнун, где проживают более полутора тысяч человек. Почти половина из них - вынужденные переселенцы из соседних деревень. В составе груза - три с половиной тонны продуктов, в том числе рыбные и мясные консервы, сахар и рис, а также российская мука высшего сорта - из нее на местном хлебозаводе для людей испекут национальные сирийские лепёшки.

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