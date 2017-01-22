IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014

Теги: Спорт россия биатлон допинг олимпиада

Международный союз биатлонистов закрыл дела о допинге в отношении 22-х российских спортсменов. Ещё с семерых обвинения пока не сняли. Между тем, атлетов снова ждут проверки. В Международный олимпийский комитет направлено обращение с призывом перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, которые выступали на сочинской Олимпиаде.

Россия продолжает выступать, это главная новость, которая пришла из итальянской Антерсельвы. Биатлон должен был стать следующим видом спорта, после легкой атлетики, где российских спортсменов полностью намеревались лишить права бороться за медали. Но на закрытом заседании Международный союз биатлонистов политике предпочел честный спорт. Президент организации Андерс Бессеберг заявил, что будет действовать согласно законодательству, а не эмоциям.

"Многие атлеты и федерации считают, что мы можем поменять правила, когда им угодно, но это вправе делать только конгресс. Что касается антидопинговых, дисциплинарных правил и правил соревнований, мы не можем сделать это мгновенно. Это может сделать ВАДА, и тогда мы немедленно их применим либо обсудим на следующем конгрессе", - заявил глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг.

Всемирное антидопинговое агентство предлагало отстранить от международных соревнований российскую команду по биатлону в полном составе. Двадцать девять спортсменов лишились бы своего права выйти на старт из-за сомнительных обвинений в допинге. Но никаких доказательств нет. Семеро пока находятся под подозрением. Окончательное решение по ним будет принято 9 февраля, впрочем, вся команда продолжит старты на Кубке мира.

Это решение IBU, по сути, доказывает абсурдность и бездоказательность скандального доклада Макларена. Для объективности процесса в Международном союзе биатлонистов решили проверить допинг-пробы, взятые у спортсменов во время сочинской Олимпиады. При чем у всех без исключения, а не только у россиян.

Впрочем, расслабляться еще рано, немецкие журналисты выпускают в эфир очередной скандальный фильм о допинге в России. Сегодня телеканал ARD покажет картину с новым героем, спортсменом Андреем Дмитриевым, который якобы расскажет новые факты. Организаторы расследования требуют усилить антироссийские санкции, пока дым от взорванной Маклареном бомбы окончательно не рассеялся.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Читайте также:

IBU закрыл дела о допинге в отношении 22 российских биатлонистов

Более 170 биатлонистов призвали IBU к решительным мерам против допинга

Норвежский биатлонист Бьорндален встал на защиту спортсменов из России