Более миллиона человек участвовали в акциях протеста против Трампа

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Более миллиона человек приняли участие в протестах за права женщин после инаугурации Дональда Трампа. Массовые митинги проходили не только в США, но и во многих странах мира. При этом на женскую акцию вышли не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, чьи права якобы ущемляет Дональд Трамп. Протесты поддержали известные политики и звёзды шоу-бизнеса.

Аллея перед Белым домом буквально потонула в розовом. Цвет, который стал символом акции протеста женщин против нового президента США. Организаторы с самого утра раздавали участникам заранее приготовленные шапочки. Правда, на всех не хватило – головные уборы очень скоро закончились. На акцию протеста собрались свыше полумиллиона человек. Марш растянулся на три километра.

По такому случаю даже Голливуд приостановил съемки. Поддержать собравшихся пришли Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон. Не изменила своему образу и Мадонна, пообещав взорвать Белый дом. Во время прямой трансляции скандальная певица позволила себе нецензурные высказывания в адрес нового президента. В результате CNN пришлось прервать прямую трансляцию.

Заметили в толпе и бывшего госсекретаря США. Джон Керри появился на митинге почему-то с собакой. Породистый лабрадор по кличке Бен Франклин - в честь одного из отцов-основателей США.

Несмотря на количество участников, субботние протесты прошли мирно. Участники акции выступали за равные права мужчин и женщин и против Дональда Трампа, обвиняя его в сексизме. "Нет женоненавистничеству" - самый популярный лозунг. Обиженными себя посчитали и представители сексуальных меньшинств - новый президент не раз высказывался против однополых браков.

Массовые акции прошли в Германии, Италии, Франции, Мексике и даже Антарктиде. Больше всего народу собрали протесты в Лондоне и Берлине. Там на улицы вышли более ста тысяч человек, в числе которых оказались и европейские политики. Они, впрочем, куда осторожнее в высказываниях. Так, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в своей статье, что мир "вступает во времена турбулентности".

"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления об устройстве мира утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остаётся открытым. Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации США", - заявил Штайнмайер.

Тем более что сам Дональд Трамп уже в первый день президентства показал, что готов к диалогу со всеми. Новый глава США уже назначил официальную встречу с британским премьером Терезой Мэй, провел телефонные разговоры с лидерами Канады и Мексики. И успел пожурить СМИ за недостоверное освещение его инаугурации. Журналисты якобы намеренно принижали число участников церемонии. Заметили в Сети и первую леди страны. Меланья Трапмп опубликовала первый твит, заявив, что считает большой честью служить стране. Которая, похоже, пока не готова ответить тем же и готовится к новым акциям протеста.

Анна Пешехонова, Павел Румянцев, Илья Титов, "ТВ Центр".

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