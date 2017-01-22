В Комсомольске-на-Амуре учащийся техникума в драке зарезал подростка

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В Комсомольске-на-Амуре во время драки 17-летний учащийся техникума зарезал 15-летнего подростка. Подозреваемый в убийстве уже задержан, возбуждено уголовное дело.

В Комсомольске-на-Амуре задержан несовершеннолетний, которого подозревают в убийстве подростка, передает ТАСС.

По предварительным данным следствия, в субботу поздно вечером на одной из улиц Комсомольска-на-Амуре произошел конфликт между подростками, в ходе которого 17-летний молодой человек нанес ножом удар в грудь 15-летнему подростку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - учащийся одного из техникумов города.

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