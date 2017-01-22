На ВДНХ появится ландшафтный парк с лабиринтом и водным садом

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В 2018 году на ВДНХ заработает новый ландшафтный парк. Объекты культурного наследия будут сохранены, а территория благоустроена.

На ВДНХ в будущем году обещают открыть ландшафтный парк площадью около 90 гектаров. Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Twitter.

Глава города подчеркнул, что объекты культурного наследия будут сохранены, а территория благоустроена. Это будет своего рода буфер между объектами - выставки, где жизнь "бьёт ключом", и тихим пространством Ботанического сада.

Планируется организовать пять зон, среди которых "природа дикая" и даже "природа наук и искусств". Обещают аллеи, сады, пляжи, настилы, подвесные мостки и даже "ленту Мёбиуса", по которой можно будет гулять. В общем, проект очень интересный. У москвичей появится ещё одна современная зона отдыха, передает "ТВ Центр".

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