Мигранты будут осваивать жизнь в Москве по комиксу

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Столичные власти выпустили иллюстрированную брошюру для мигрантов, в которой сказочные персонажи рассказывают о правилах поведения в мегаполисе. Издание с легкой руки журналистов уже окрестили комиксом - картинок в нём, и правда, много. Однако авторам такое определение не очень нравится. Комикс в России - нечто легкомысленное и детское. То ли дело на Западе, где "графический роман" - жанр серьёзный, уважаемый и популярный. Так вот, брошюра для мигрантов ближе к нему.

Небольшая брошюра наделала много шума. Новые правила поведения мигрантов в Москве изданы тиражом 50 тысяч экземпляров. На сотне страниц все очень доступно рассказывают и наглядно показывают Василиса и три богатыря.

Истории в картинках волей неволей вызывают ассоциации с детскими журналами, герои русских народных сказок усиливают это впечатление. Впрочем, может так и надо, ведь они же гости столицы, подчас как дети малые, их буквально за руку надо водить.

Сказочные герои объясняют, как нужно вести себя в общественном транспорте, каким именно Василисам с детьми уступать место, какие документы показывать трем богатырям, то есть полицейским. А также, почему нельзя заглядывать в чужую газету и работать локтями в толпе. Что же до весёлых картинок, то тут разработчики объясняют всё просто. Многие мигранты попросту не знают русский язык. Так что истории в картинках им помогут во всём разобраться.

Кащей заманивает мигрантов в свои сети, из которых очень сложно выпутаться, если не знать, где находится Миграционный центр, как оформить патент, сдать экзамен на знание русского и пройти дактилоскопию с медкомиссией, не забыв о налогах. За тех, кто не попал в лапы Кащея и всё правильно сделал, тут же берутся Снегурочка и Юрий Долгорукий. Они проводят экскурсию по Москве. Идите, куда хотите, - в музеи и парки, храмы и монастыри, посольства и центры поддержки мигрантов.

22-летний Давлет прилетел в Москву из Бишкека. Ему сейчас очень нужна работа. В центре помощи мигрантам клятвенно обещали помочь и тут же выдали брошюру.

С книгой Давлет справился быстро. Богатыри с Василисой Премудрой ему знакомы - русские сказки читал неоднократно. Вот только многим его соотечественникам перед прочтением инструкций, говорит, нужно еще объяснить, что это за герои. И чем именно они смогут помочь.

С общением у Давлета проблем нет. Он владеет несколькими языками, в контакт с людьми вступает легко. Так что правила поведения мигрантов тестирует моментально, отделяя Снегурочек от богатырей.

Не разговаривать громко, не ходить по тротуару против движения, не превращать знакомство в дружбу. Инструкция будет дополняться. Чем больше приезжих легализуется, тем больше получит городская казна.

Инструкция тем временем вызвала интерес у иностранцев. Просят: переведите хотя бы на английский, ведь в брошюре так много информации о достопримечательностях Москвы. Может, после такого громкого дебюта Кащей с Василисой вскоре перекочуют и в профессиональные путеводители? Разработчики пока держат паузу. Во-первых, не ожидали такого ажиотажа. Во-вторых, в понедельник заработает специальный портал, где можно будет не только прочитать все правила, но и прослушать их аудиоверсию. Лишним не будет, уверен Давлет. Он без Москвы свою жизнь уже не представляет. Со всеми её Снегурочками и богатырями.

Ольга Стрельцова, Вероника Ермолова, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".

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