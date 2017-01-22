Первая в 2017 году колонна гумпомощи отправится в Донбасс в январе

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Уже в январе в Донбасс отправится первая в этом году колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

Первая в 2017 году колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправится уже в этом месяце. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

"Скоро, уже в этом месяце", - сказал он.

По его словам, все организационные решения приняты, документы отправлены на согласование с украинскими коллегами, организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, передает ТАСС.

"Как только завершим все процедуры согласования, колонна с гуманитарной помощью пойдет", - заверил Пучков.

Он также уточнил, что план-график отправки колонн утвержден на полгода.

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