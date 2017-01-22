Порошенко отверг идею отказа Украины от Донбасса

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Президент Украины заявил, что Киев не откажется от Донбасса и его жителей, так как это не приведет к миру на востоке страны. Так Петр Порошенко отреагировал на идею некоторых политиков оставить самопровозглашенные ДНР И ЛНР. Кроме того, он сообщил, что не поддерживает идею проведения досрочных выборов.

Украина не будет отказываться от Донбасса и его жителей, так как это не способствует восстановлению мира в восточном регионе страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами", - заявил Порошенко и раскритиковал такую идею.

Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них.

Также Порошенко заявил, что не поддерживает идею проведения досрочных выборов, так как это, по его мнению, может дестабилизировать ситуацию в стране.

"Как президент всеми доступными и законными способами я буду противодействовать попыткам дестабилизировать Украину", - отметил Порошенко, указав на идеи некоторых политиков о досрочных парламентских выборах, а также на возможность организации "искусственных протестов".

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