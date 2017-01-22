Синоптики предупредили москвичей о недолгом похолодании

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В столичный регион в середине недели придет похолодание, но синоптики пообещали. что оно будет недолгим. В ночь на 26 января столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

В столичном регионе в ночь на 26 января ожидается значительное похолодание. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже, по области до -25. При этом, уточнил Вильфанд, похолодание не будет долгим. К выходным ожидается рост температуры, передает "Интерфакс".

Первая половина предстоящей недели будет теплой, хмурой и ветреной. К вечеру воскресенья небо затянет облаками, возможен небольшой снег. В понедельник и вторник температура днем в Москве и области близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер до 12-17 м/с.

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