Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
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В воскресенье в Москве проходит второй день съезда "Единой России". Председателем партии переизбран премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье переизбран председателем партии "Единая Россия", передает ТАСС.
С инициативой выдвижения Медведева выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
"Спасибо за доверие", - сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к однопартийцам.
Медведев является председателем "Единой России" с 2012 года.
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