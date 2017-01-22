Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступает на XVI съезде партии "Единая Россия" в Москве

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В воскресенье в Москве проходит второй день съезда "Единой России". Председателем партии переизбран премьер-министр России Дмитрий Медведев.