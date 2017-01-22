14:46, 22 января 2017

Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Теги:  Политика  медведев  единая россия  партия

В воскресенье в Москве проходит второй день съезда "Единой России". Председателем партии переизбран премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье переизбран председателем партии "Единая Россия", передает ТАСС

С инициативой выдвижения Медведева выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.   

"Спасибо за доверие", - сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к однопартийцам.

Медведев является председателем "Единой России" с 2012 года.

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