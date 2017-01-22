В Германии не исключают отстранения России от двух ближайших Олимпиад

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Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн заявил, что Россию могут не допустить до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и Токио в 2020-м. По его словам, это произойдет в том случае, если будут доказаны обвинения, изложенные в допинговом докладе Ричарда Макларена.

Принять самые жёсткие меры, вплоть до отстранения, в отношении российских спортсменов призывает глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн. Правда, в том случае, если будут доказаны обвинения, изложенные в допинговом докладе Ричарда Макларена, передает "ТВ Центр".

Херманн заявил журналистам: если подтвердится, что в России употребление запрещённых препаратов одобрялось властями государства и Национальным олимпийским комитетом, следует отстранить спортсменов нашей страны от участия по меньшей мере в двух ближайших олимпиадах - зимней в Пхёнчхане в 2018 году и летней в Токио в 2020-м. Этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение Международного олимпийского комитета.

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