Два человека погибли при сходе лавины в Мурманской области

Теги: погибшие Происшествие мурманск

На месте схода лавины в Хибинах в Мурманской области обнаружены тела двух погибших. Еще одного человека спасателям удалось вытащить из-под толщи снега живым.

Два человека погибли в результате схода лавины в Хибинах. Это члены туристической группы, которая сегодня каталась на снегоходах в районе озера Вудьявр под Кировском Мурманской области, передает "ТВ Центр".

Еще одного человека спасателям удалось вытащить из-под толщи снега живым. Остальные члены группы не пострадали. Они помогали специалистам МЧС в поисках пропавших товарищей. Известно, что перед отправкой в горы отдыхающих предупреждали об опасности, но они все равно решили выдвигаться.

Читайте также:

Число выживших под лавиной в Италии возросло до 13 человек